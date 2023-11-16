В ноябре жители Петербурга видели солнце всего 42 минуты

Город установил новый антирекорд

Бородатая шутка о том, что в Санкт-Петербурге дождь идет с 1703 года, отлично описывает климат Северной столицы. Однако нет предела совершенству и в текущем ноябре город установил новый антирекорд.



Так, за прошедшие две недели осеннего месяца жители Петербурга видели солнце всего 42 минуты. Предыдущий антирекорд был установлен много десятилетий назад, в 1967-м году, когда солнце светило 1 час, отмечает интернет-издание "Петроград".



Тем временем, всему миру обещают глобальное потепление. При этом, как уверяет психолог Дарья Яушева, такие погодные изменения могут привести к увеличению агрессии у людей. Об этом сообщает информационный ресурс "МИР24".

