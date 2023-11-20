На Россию обрушился опасный снежный циклон

На Россию обрушился опасный снежный циклон
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Конец ноября уже сулит неприятные сюрпризы

Москву "немного зацепит" южным циклоном в конце ноября – с высокой долей вероятности с 20 ноября в столице начнется обильный снегопад с минусовой температурой.

По словам заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александра Кислова, из-за южного циклона, несущего с собой теплые воздушные массы, столицу может хорошенько накрыть снегами, уточняет телеканал "360".

Однако в пятнадцати российских регионах в эти дни ожидается довольно неприятная погода с опасными явлениями – шквалистый ветер и грозы. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в группе риска оказались Белгород, Воронеж, Краснодарский край и Крым.

Глубокий циклон пройдется по российскому Черноземье – к концу дня выпадет до десяти сантиметров снега с сильным ветром до 18 метров в секунду. Ожидаются снежные заносы.

А ранее "Утро" рассказывало, какие неприятные погодные сюрпризы готовит россиянам предстоящая зима.

Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

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