Важное предупреждение для регионов: озвучена погода на 21 ноября по России

Непогода накроет несколько субъектов страны

Во вторник, 21 ноября, в некоторые регионы России придет настоящая зима. Серьезные похолодания уже наблюдаются в северных и восточных регионах страны. Например, метеорологи обещают до -32 °C в Якутске и до -29 °C в Туре. В центральной и южной части будет несколько потеплее.

Например, в столице ожидаются морозы до -7 °C в ночное время и до -2 °C днем. В некоторых районах Ленинградской области стобик термометра может опуститься до -12 °C, а где-то поднимется даже до +2 °C.

Самыми теплыми 21 ноября окажутся для южных регионов, где воздух прогреется до +10 °C. Тем не менее, приятной погоды там ждать не приходится.

Гидрометцентр России сделал важное предупреждение, указав, что большинство регионов страны накроют катаклизмы местного характера. Ожидается, что в Рязанской области будет сильный снег, появится гололед и ветер окажется порывистым – до 17 м/с. Аналогичная погода будет и в Татарстане, Приволжье, Оренбурской и Свердловской областях.

Жителей Крыма, Ростовской области, Карелии и Адыгеи предупреждают о сильных осадках и порывах ветра. В целом такая непогода будет наблюдаться повсеместно.

Один из немногих субъектов, где ждать сильных ветров и осадков не стоит – Московская область. Там метеорологи прогнозируют редкий снег и переменную облачность, местами возможен гололед.

Ранее эксперты предупреждали, что на Россию обрушится опасный снежный циклон.