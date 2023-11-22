Синоптик предупредил: готовьтесь к огромным сугробам

Синоптик предупредил: готовьтесь к огромным сугробам
Фото из unsplash.com
Синоптики обещают такую же снежную зиму, какая была в 2021-2022 году

Не успели москвичи и гости столицы как следует пригреться после недавних заморозков, как им предстоит готовиться к первому тестовому запуску зимы. Так, к выходным текущей недели в Москву придет настоящая снежная зима. Столбик термометра по-прежнему будет находиться ниже нуля, но к тому же на столицу обрушится метель. Глубокий циклон принесет с собой огромное количество осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что в начале последней ноябрьской недели в Москве была температура, свойственная по градусам скорее третьей декаде января. И на горе теплолюбивым жителям столицы в ближайшие дни потепления не ожидается. Более того, в четверг уже к концу дня пойдет обильный густой снег и усилится ветер.

Автомобилистов ждут нелегкие деньки, особенно тех, кто не позаботился о зимней резине. Пешеходам, впрочем, придется не легче, ведь ходить придется по подмерзшей земле, кое-где покрытой льдом.

В пятницу на улице слегка потеплеет, но выше нуля столбик термометра уже не поднимется. А в ночь на пятницу, 24 ноября, пойдет сильный снег, который до декабря не растает. Кроме того, этот день отметится крайне низким атмосферным давлением – примерно 720 мл ртутного столба.

Ранее мы предупреждали, что конец ноября принесет в страну сильный циклон

Источник: Канал "360 ТВ" ✓ Надежный источник
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