Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Последние несколько дней метеорологи бьют тревогу, предупреждая население о надвигающейся на центральную часть России непогоде. Ожидается, что она ударит уже 23 ноября и продлится, как минимум, до пятницы. По словам специалистов, то, что ждет россиян в ближайшие дни, не фиксировалось порядка 50 последних лет.
Центр "Фобос" утверждает, что надвигается "аномальная барическая пила" на Москву. Ожидается, что атмосферное давление может серьезно упасть – до 715 миллиметров ртутного столба. Это произойдет из-за атлантического циклона, который движется в сторону Тверской области, сообщает телеканал "360".
Считается, что нормальные показатели атмосферного давления в столичном регионе – порядка 748 мм ртутного столба, напоминает "Радио 1".
После пятницы, обещают специалисты, будет резкий рост показателей атмосферного давления – примерно на 15 пунктов, может и больше, из-за чего особо метеозависимых граждан предупреждают о погодной опасности.
Сильные колебания давления особенно скажутся на людях с сердчено-сосудистыми недугами, хроническими болезнями или тех, кто недавно перенес тяжелое заболевание. Будет высокая вероятность возникновения головных болей, слабости.
По словам специалистов, лучше в этот период не планировать грандиозных дел, а посвятить время отдыху и заботе о себе. Отлично на состоянии скажутся легкий дневной сон и небольшая прогулка на свежем воздухе.
Хельсинки утверждает, что меры вовсе не направлены против соседей
Синоптики обещают такую же снежную зиму, какая была в 2021-2022 году