Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"

Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Есть несколько способов справиться с предстоящим явлением

Последние несколько дней метеорологи бьют тревогу, предупреждая население о надвигающейся на центральную часть России непогоде. Ожидается, что она ударит уже 23 ноября и продлится, как минимум, до пятницы. По словам специалистов, то, что ждет россиян в ближайшие дни, не фиксировалось порядка 50 последних лет.

Центр "Фобос" утверждает, что надвигается "аномальная барическая пила" на Москву. Ожидается, что атмосферное давление может серьезно упасть – до 715 миллиметров ртутного столба. Это произойдет из-за атлантического циклона, который движется в сторону Тверской области, сообщает телеканал "360".

Считается, что нормальные показатели атмосферного давления в столичном регионе – порядка 748 мм ртутного столба, напоминает "Радио 1".

После пятницы, обещают специалисты, будет резкий рост показателей атмосферного давления – примерно на 15 пунктов, может и больше, из-за чего особо метеозависимых граждан предупреждают о погодной опасности.

Сильные колебания давления особенно скажутся на людях с сердчено-сосудистыми недугами, хроническими болезнями или тех, кто недавно перенес тяжелое заболевание. Будет высокая вероятность возникновения головных болей, слабости.

По словам специалистов, лучше в этот период не планировать грандиозных дел, а посвятить время отдыху и заботе о себе. Отлично на состоянии скажутся легкий дневной сон и небольшая прогулка на свежем воздухе.

Источник: Telegram
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