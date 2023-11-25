Москвичей предупредили о снежном апокалипсисе

Москвичей предупредили о снежном апокалипсисе
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Конец ноября особо "порадует" столицу

Конец ноября окажется настоящим испытанием для жителей столицы – с понедельника погода подарит массу неприятностей коммунальщикам и автовладельцам на дорогах, предупреждает портал "Ридлайф.ру".

С 27 ноября в Москве начнутся сильнейшие осадки с прелестнейшим ветром до 15-20 метров в секунду. Красота, от которой хочется расплакаться: снежные заносы и гололедица с огромными сугробами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что зимний апокалипсис в столице начнется уже воскресным вечером. На дорогах ожидается крайне сложная ситуация. Массовые осадки сменит слякоть. Затем вся эта мерзость растает и начнет леденеть – чтобы подарить массу приятных эмоций москвичам.

К полудню 25 ноября снежные сугробы на метеостанции ВДНХ сильно превысили норму. Такие значения характерны для столичного климата только со второй половины декабря.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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