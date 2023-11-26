Чего ждать от погоды с 27 ноября по 3 декабря: предупреждение синоптиков

Синоптики опубликовали прогноз погоды на неделю

Предстоящие семь дней обещают удивить некоторые регионы не типичными для этого периода погодными явлениями. Например, жителей Чукотки готовят к аномальному теплу, а москвичей, напротив, предупреждают о похолодании. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды с 27 ноября по 3 декабря по всей России.

Москва

Сильный порывистый ветер, обильные осадки и гололед – все это ждет столичных жителей в первые дни недели. Температура воздуха днем будет держаться в районе 0 °C, а ночью опускаться до -10 °C. К концу недели снежные сугробы по Московской области могут вырасти до 30 сантиметров в высоту.

Северо-Запад России

По Ленинградской области температура воздуха ожидается в диапазоне от -5 до – 10 °C. Особенно холодно будет на Кольском полуострове, НАО, Коми, где столбик термометра может опуститься до -24 °C. При этом в начале недели в Приволжье и Центральной части страны возможно аномальное потепление.

Где ждать тепла

Теплее всего будет в Каспии и на Северном Кавказе, где днем температура может подняться до +10 °C. Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области предупреждают об обильных осадках.

"В Сибири практически всю неделю будет преобладать положительная аномалия, только на юге Красноярского края и в Прибайкалье ожидаются нормальные значения", – говорит метеоролог Александр Ильин.

Где будет холодно

Ожидается, что самая суровая неделя будет для жителей Красноярского края, где температура может упасть до -30 °C. Также холода будут в Западной Сибири – до -23 °C. К концу недели по всей стране ожидается потепленее.