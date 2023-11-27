Разрушительный мегашторм обрушился на юг России: циклон движется на Москву

Разрушительный мегашторм обрушился на юг России: циклон движется на Москву
Дерево упало на остановку, Адлер. Фото: соцсети
"Утро.ру" собрало все подробности происшествий в ночь на 27 ноября

Вечером минувшего воскресенья в южных регионах России начал идти проливной дождь с порывистым ветром. Уже ближе к ночи непогода разыгралась до такой степени, что привела к серьезным разрушениям и подтоплениям. В Сети уже назвали это "мегаштормом" из-за последствий во многих населенных пунктах Юга страны. 

Больше всего досталось Крыму, где в пик непогоды скорость ветра достигала 144 км/ч, там выпало до 33 мм осадков. Из-за этого почти полмиллиона жителей остались без света, а понедельник объявили нерабочим днем, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Людей просят запастись водой из-за возможных проблем с подачей ресурса.

В крымском поселке Героевское на фоне потопа заблокировано 40 домов, а в Евпатории провели эвакуацию. По предварительным данным, только в Севастополе пострадали три человека, упало более 60 деревьев, повреждены кровли трех домов. Один житель Крыма считается без вести пропавшим, указывает RT.

В Краснодарском крае тоже было неспокойно. Возле Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. Как сообщает "Радио 1", пострадавших нет, но отбуксировать судно не могут из-за шторма. Пока экипаж будет ожидать улучшения погодных условий. 

Сильнейший ураган в Сочи оставил без электричества санаторно-курортный комплекс "Аквалоо", отдыхающие были вынуждены сидеть без отопления, света и доступа к горячей воде. В Адлере дерево упало прямо на автобусную остановку, где находились люди. К счастью, обошлось без жертв.

Сейчас доступ к селу Широкая Балка под Новороссийском затруднен – ветер и волны разнесли конструкции на пляже и загородили дорогу. В Сочи повалено около 30 деревьев, семь рейсов, летевших в город, ушли на запасной аэродром. 

Известно, что мощный циклон движется на Москву. В столице уже привели в готовность экстренные службы, которые дежурят на улицах. За ночь в городе выпало 35% от месячной нормы осадков, в столичных аэропортах задержаны или отменены почти 40 рейсов. Ожидается, что в понедельник, 27 ноября, пройдет сильнейших снегопад, который фиксировался в этом месяце, передает телеканал "360".

Также экстренное предупреждение объявлено в двух районах Сахалина, а во Владивостоке из-за снежного циклона выросло число аварий, был закрыт участок трассы в Находку для проезда большегрузов.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю с 27 ноября по 3 декабря.

Источник: Утро.ру

Чего ждать от погоды с 27 ноября по 3 декабря: предупреждение синоптиков

Синоптики опубликовали прогноз погоды на неделю

"Она великая певица!": друзья заступились за униженную в России Пугачеву

Подруга примадонны разозлилась на лидирующую позицию артистки в неприятном списке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей