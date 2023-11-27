Разрушительный мегашторм обрушился на юг России: циклон движется на Москву

"Утро.ру" собрало все подробности происшествий в ночь на 27 ноября

Вечером минувшего воскресенья в южных регионах России начал идти проливной дождь с порывистым ветром. Уже ближе к ночи непогода разыгралась до такой степени, что привела к серьезным разрушениям и подтоплениям. В Сети уже назвали это "мегаштормом" из-за последствий во многих населенных пунктах Юга страны.

Больше всего досталось Крыму, где в пик непогоды скорость ветра достигала 144 км/ч, там выпало до 33 мм осадков. Из-за этого почти полмиллиона жителей остались без света, а понедельник объявили нерабочим днем, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Людей просят запастись водой из-за возможных проблем с подачей ресурса.

В крымском поселке Героевское на фоне потопа заблокировано 40 домов, а в Евпатории провели эвакуацию. По предварительным данным, только в Севастополе пострадали три человека, упало более 60 деревьев, повреждены кровли трех домов. Один житель Крыма считается без вести пропавшим, указывает RT.

В Краснодарском крае тоже было неспокойно. Возле Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. Как сообщает "Радио 1", пострадавших нет, но отбуксировать судно не могут из-за шторма. Пока экипаж будет ожидать улучшения погодных условий.

Сильнейший ураган в Сочи оставил без электричества санаторно-курортный комплекс "Аквалоо", отдыхающие были вынуждены сидеть без отопления, света и доступа к горячей воде. В Адлере дерево упало прямо на автобусную остановку, где находились люди. К счастью, обошлось без жертв.

Сейчас доступ к селу Широкая Балка под Новороссийском затруднен – ветер и волны разнесли конструкции на пляже и загородили дорогу. В Сочи повалено около 30 деревьев, семь рейсов, летевших в город, ушли на запасной аэродром.

Известно, что мощный циклон движется на Москву. В столице уже привели в готовность экстренные службы, которые дежурят на улицах. За ночь в городе выпало 35% от месячной нормы осадков, в столичных аэропортах задержаны или отменены почти 40 рейсов. Ожидается, что в понедельник, 27 ноября, пройдет сильнейших снегопад, который фиксировался в этом месяце, передает телеканал "360".

Также экстренное предупреждение объявлено в двух районах Сахалина, а во Владивостоке из-за снежного циклона выросло число аварий, был закрыт участок трассы в Находку для проезда большегрузов.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю с 27 ноября по 3 декабря.