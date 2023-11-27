Часть России содрогнется: опубликован новый тревожный прогноз синоптиков

Часть России содрогнется: опубликован новый тревожный прогноз синоптиков
Фото: соцсети
Людей предупредили об опасности

После ночного урагана в понедельник, 27 ноября, синоптики опубликовали новый тревожный прогноз. Европейская часть России в течение ближайшего времени содрогнется от непогоды – опасность будет сохраняться во многих населенных пунктах, поэтому жителей просят быть особенно осторожными.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что самая неспокойная погода продолжит накрывать Центраный и Южный федеральные округа. Будет сильный ветер, осадки, мокрый снег. Автомобилистов просят быть аккуратными во время езды из-за гололеда – это может провоцировать заносы. В дополнение на открытых участках трасс возможны аварии из-за ветра. 

В Северо-Западной части страны температура воздуха будет аномально холодной, Архангельскую, Ленинградскую области накроет метель. Аналогичное погодное явление ожидается и в Карелии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сложнее всего ситуация будет на юге. В Крыму порывы ветра могут достигать 40 м/с, а в Ростовской области и Ставрополье – 28 м/с. В предгорных районах Краснодарского края ветер поднимется до 35 м/с. Как соообщает телеканал "360", крымские власти подтвердили, что до этого в результате непогоды скончался один человек.

Ранее на Россию обрушился мегашторм. "Утро.ру" собрало все подробности произошедшего за ночь на 27 ноября. 

Источник: ТАСС

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