170 лет было то же самое: "шторму века" в России нашли объяснение

Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму

Шторм, разразившийся в воскресный день на юге России и побивший мировой рекорд по масштабам своих разрушений, напоминает те катаклизмы, которые произошли 170 лет назад, рассказал метеоролог Александр Шувалов.

С 26 ноября число выпавших осадков дошло до половины месячной нормы. Дождь периодически сменял ливень, на смену которому приходили снежные бури. Порывы ветра усиливались на юге России до 18 метров в секунду, на побережье Черного моря они превышали и 31 м/c. Обвалены и разрушены железные дороги, погибли сотни морских животных, на берегах – рухнувшие деревья, плавающая в жилых кварталах вода. Юг страны оказался парализован.

События, которые происходят на полуострове и Кубани, напоминают по масштабам катаклизмы времен Крымской войны 1853-1856 гг. В один из таких дней, указал Шувалов, англо-французская флотилия была разметена самой бушующей стихией.

Речь идет об утре 14 ноября 1854 года, когда невероятно страшный ураган, прокатившийся над Черным морем, опрокинул в Балаклавской бухте стоящие на якорях английские и французские военные корабли. Запад потерял более пятидесяти судов, после чего французский император отдал приказ о создании метеослужбы.

Причина таких катаклизмов, указал Шувалов – сильнейший температурный контраст. На протяжении второй половины ноября Скандинавия находилась под аномальными для этого времени заморозками. А южная часть Европы согревалась теплым воздухом из северофриканских стран – что и стало причиной такого "мотора".

"Он заводит средиземноморские циклоны, выталкивая их на европейскую часть России", – указал метеоролог.

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