Как уберечь себя от шторма на юге России: эти правила спасут вам жизнь

Как уберечь себя от шторма на юге России: эти правила спасут вам жизнь
Gustavo De La Paz/www.globallookpress.com
Прогулки в такую непогоду смертельно опасны

Заслуженный спасатель России Cергей Щетинин дал рекомендации россиянам, которые находятся в настоящее время на юге страны. Кубань и Крым в настоящее время парализованы из-за смертельно опасного шторма, обрушившего железнодорожное сообщение и парализовавшее местную инфраструктуру.

Спасатель рекомендует приезжим оставаться в отелях – не выходить из помещения. Необходимо подняться на верхние этажи. Откажитесь от прогулок. Ваше желание запечатлеть себя на фоне волн вблизи ограждений может стоить жизни. Транспорт нужно отогнать повыше.

"Укрыться в помещении, подальше от окон, во внутренних комнатах", – указал спасатель.

Местные жители, добавил Щетинин, должны позаботиться о наличии запасов продовольствия и воды. Как никогда актуален электрогенератор – или, в противном случае, свечи. Окна и двери необходимо укрепить. Отключите дом от электроснабжения и газа при приближении "пика".

"Не стойте вблизи рекламных щитов, высоких деревьев, металлических конструкций", – заключил спасатель.

Штормовой ветер, предупреждает телеканал "360", повлияет на жизнеобеспечение пятнадцати регионов страны, включая северокавказские республики, Кубань и северо-запад России. Прогнозируются сбои в системах жизнеобеспечения россиян из-за ограничений транспортного сообщения и электроснабжения в населенных пунктах, указывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Тем временем в МЧС сообщили о восстановлении энергоснабжения в Краснодарском крае и Крыму, отмечает RT.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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