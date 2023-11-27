Восемь судов пострадали от шторма в Черном море: есть погибшие

В акватории было зафиксировано несколько столкновений

Ураган продолжает бушевать в районе Крыма и Краснодарского края. Циклон, накрывший юг России, принес за собой массу разрушений, подтоплений и даже смертельные исходы. Специалисты говорят, что шторм на черноморском побережье оказался самым сильным за последние 100 лет.

Ночью стало известно, что возле Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. Blue Shark, перевозивший 2 700 тонн ячменя, сейчас стоит в 100 метрах от береговой линии села Витязево – местные жители не упускают возможность сфотографироваться с судном, несмотря на бушующую стихию.

"Он просто огромный, удивительное зрелище. Приехало посмотреть на это много людей, все гуляют, фотографируют", – признались местные жители в беседе с News.ru.

Всего, по данным Mash, в Черном море пострадали восемь судов. Они получили пробоины различной степени тяжести, у некоторых залило палубы. Катер "Физик" у порта Севастополь навалился на причал, после этого у него образовалась метровая пробоина.

До этого в Керченском проливе столкнулось два теплохода – "Матрос Шевченко" и "Матрос Позынич". Они задели еще одно судно – теплоход "Кавказ". У всех после аварии остались незначительные повреждения.

Вечером воскресенья из-за непогоды в порте Ялта оторвалась баржа, которая навалилась на два буксира. Затем она влетела в сухогруз.

Как передает РИА "Новости", во время шторма в Керченском проливе погиб один моряк. Еще один пострадал в Тамани.

Синоптики предупреждают, что часть России еще может содрогнуться от непогоды в ближайшее время.