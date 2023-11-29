Москвичей предупредили о погодной опасности в четверг 30 ноября

Москвичей предупредили о погодной опасности в четверг 30 ноября
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Особенно осторожными просят быть автолюбителей

После накрывшего европейскую часть России циклона в понедельник россияне пристально следят за погодой, надеясь, что повторения метели и урагана не будет. Больше всего досталось жителям южных регионов, но и Московская область была охвачена сильным снегопадом. В Гидрометцентре рассказали, какой погодный прогноз ожидается на 29 и 30 ноября.

В среду ближе к вечеру может начаться метель, порывы ветра достигнут в некоторых местах 17 м/с, а снежный покров вырастет еще на три сантиметра. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Днем температура воздуха будет в районе -3 °C, а ночью ожидается похолодание до -7 °C.

Москвичей предупреждают о погодной опасности, которая возможна вечером 29 ноября и 30 ноября. Не исключены снежные заносы и гололедица, указывает телеканал "360". Ночью со среды на четверг возможен сильный снегопад, который будет сохраняться до утра. Прогнозируется, что сугробы вырастут еще на 3-5 см. Температура воздуха днем при этом составит от -3 до -1 °C, а ночью опустится до -5 °C.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю с 27 ноября по 3 декабряю

Источник: Гидрометцентр России
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