Облачный вихрь надвигается на Москву

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В четверг Москва окажется во власти циклона, который движется в северо-западную часть страны. Подробный прогноз на 30 ноября озвучил специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
По словам метеоролога, утро в столичном регионе окажется достаточно теплым – температура будет колебаться от -2 до 0 °C, но уже через несколько часов город окажется под ударом холодного атмосферного фронта, сообщает телеканал "360".
"Облачный вихрь развернется к мегаполису своей более холодной, тыловой частью", – объяснил Леус.
Ожидается, что из-за этого в Москве может пойти снег, местами возникнет гололед. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление зафиксируется на отметке примерно 740 мм ртутного столба, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В пятницу, 1 декабря, ожидается снег.
Ранее синоптики предупреждали москвичей о погодной опасности в четверг, 30 ноября.
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