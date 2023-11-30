Какие приметы действительно предсказывают погоду: ответ синоптика

Какие приметы действительно предсказывают погоду: ответ синоптика
Фото: unsplash.com
Две точно нашли подтверждение в жизни

В древние времена было принято судить о погоде на ближайшие дни по различным приметам. Они могут касаться поведения животных, цветения различных растений или других погодных проявлений. В современности некоторые относятся к ним с легким недоверием, но специалист центра "Фобос" Михаил Леус утверждает, что среди них встречаются правдивые.

Синоптик рассказал, какие приметы действительно предсказывают погоду. Все дело в том, что под собой они уже имеют научное обоснование.

Первая касается поверья, что летающие низко птицы сулят скорый дождь. Дело в том, что перед эти погодным явлением влажность воздуха становится выше, это влияет на насекомых, которые начинают летать ближе к земле – а за ними опускаются и птицы. 

"Если дым идет строго вверх из трубы и не рассеивается, значит мы находимся в зоне антициклона и это образование достаточно стабильное, в ближайшее время погода не изменится", – привел он в пример еще одну.

Остальные приметы, вроде предсказаний погоды на Пасху или Михайлов день, по его словам, подтверждений не находят.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о приметах, согласно которым нельзя выбрасывать мусор вечером.

Источник: Страсти
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