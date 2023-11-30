Москвичей предупредили о новом снегопаде в ближайшие выходные

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В ближайшие выходные в Москве наступит долгожданная комфортная погода с температурой до -7 °С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Снежный покров сформирован, а значит, можно уже говорить об открытии зимних видов спорта. При этом температура, указывает портал "Ридлайф.ру", будет на пять градусов ниже нормы.
Уже в ночь на 1 декабря, в первый день зимы в столице наступит похолодание. В ночное время суток температура может опуститься до семи градусов ниже нуля, а днем – до -5 °С. Местами в первый день зимы ожидается небольшой снег. В остальном в ближайшие же дни существенных осадков не будет.
А в воскресный день Москву снова настигнет снегопад.
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