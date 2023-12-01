Погода после 3 декабря может неприятно удивить москвичей

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Синоптики озвучили прогноз погоды на воскресенье, 3 декабря, в столичном регионе. Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец утверждает, что происходящее в регионе может неприятно удивить москвичей – на область обрушится 30% месячной нормы осадков.
По словам синоптика, предстоящее воскресенье побьет рекорд 1980-го года по количеству осадков. В столице будут огромные сугробы, которых не было в начале декабря последние 71 год.
3 декабря в Москве ожидаются морозы до -12 °C, обильные снегопады обрушатся на столицу после полудня, указывает телеканал "360".
"Закружат метели с ухудшением видимости до 300-500 м. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27-30 см", – отметил Тишковец.
Со следующей недели, по словам специалиста, по столичному региону ударят "введенские" морозы. Это значит, что с каждым днем будет холодать. Например, со вторника на среду синоптики прогнозируют ночью морозы до -25 °C, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее москвичей уже предупреждали о снегопаде в грядущие выходные.
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