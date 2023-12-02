Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 декабря: Россию накроют аномальные морозы

Некоторые регионы предупредили о больших перепадах температуры

Неделя с 4 по 10 декабря в России предвещает серьезное похолодание. По прогнозу специалистов Гидрометцентра, страну накроют аномальные морозы, поскольку в среднем температура по регионам будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Роман Вильфанд.

В Москве в понедельник ожидается приход циклона, который принесет за собой обильный снегопад. Из-за него высота снежного покрова вырастет до 10 сантиметров. После ежедневно будет холодать, поскольку в сторону столичного региона начнет дуть полярный ветер. Столбики термометров могут опускаться ниже 19 °C.

"Нужно отметить, что такие низкие температуры в первой декаде декабря – это вообще большая редкость", – отметил специалист.

В Воронежской и Ярославской областях также ожидаются морозы до -23 °C.

Особенно холодная погода среди регионов России будет фиксироваться в Архангельской области, НАО и республике Коми, где похолодать может до -30 °C. До -23 °C ожидается в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, но там, вероятнее всего, осадков не будет.

Похолодает также на Урале, в Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях – с понедельника там начнет постепенно падать температура воздуха вплоть до -25 °C.

Самыми холодными регионами станут ХМАО и ЯНАО, где местами морозы дойдут до отметки термометра в 41 °C.

Морозов следует ждать и жителям Оренбургской, Саратовской, Самарской областей. Если в дневное время в начале недели температура бюдет подниматься до плюсовой отметки, то далее будет фиксироваться снижение до -17 °C.

На юге Сибири ожидаются морозы до -27 °C, а на севере – до -42 °C. Особенно сложно будет Томской, Омской, Кемеровской областям, где разовое падение температуры может составить 25 градусов.

"Аномальная ситуация, когда в континентальном климате в Сибири вдруг такие перепады. Это опасное явление для людей", – предупреждает Вильфанд.

Юг России и Северный Кавзказ – это единственные регионы, где стоит ждать климатической нормы для этого периода времени. В понедельник возможно до +15 °C, но уже со вторника начнет резко холодать.