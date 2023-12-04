Более 60 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Столица подверглась снегопаду

Минувшее воскресенье и утро понедельника в Московской области оказались довольно снежными. Синоптики прогнозировали, что за 4 декабря снежный покров в регионе может вырасти еще на 10 сантиметров. Непогода сканалась и на работе столичных аэропортов, где задержали по меньшей мере 65 рейсов.

Как сообщает телеканал "360", больше всего отмен в Шереметьево – на данный момент известно о задержке 24 отправлений. Во Внуково отлета ждут 13 рейсов, а в Домодедово – 18. Порядка шести были отменены.

По словам метеорологов, за все 145 лет наблюдений 3 декабря еще не было настолько снежным в Московской области, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Они зафиксировали прирост снежных сугробов в 20 сантиметров.