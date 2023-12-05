Москвичам побещали снег и небольшой ветер 5 декабря

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Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается небольшой снегопад. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.
Температура воздуха будет в районе -10 °C. Возможен небольшой ветер, а также образование гололеда. Атмосферное давление нормальное – около 752 мм ртутного столба, сообщает телеканал "360".
Ночью столбики термометра могут опуститься до -17 °C.
Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю.
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