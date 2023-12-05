Москвичам побещали снег и небольшой ветер 5 декабря

Синоптики озвучили прогноз погоды для столичного региона

Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается небольшой снегопад. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха будет в районе -10 °C. Возможен небольшой ветер, а также образование гололеда. Атмосферное давление нормальное – около 752 мм ртутного столба, сообщает телеканал "360".

Ночью столбики термометра могут опуститься до -17 °C.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю.