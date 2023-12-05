Москвичам побещали снег и небольшой ветер 5 декабря

Синоптики озвучили прогноз погоды для столичного региона

Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается небольшой снегопад. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха будет в районе -10 °C. Возможен небольшой ветер, а также образование гололеда. Атмосферное давление нормальное – около 752 мм ртутного столба, сообщает телеканал "360"

Ночью столбики термометра могут опуститься до -17 °C. 

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю.

Источник: Гидрометцентр России

Милохин выдвинул условия для возвращения в Россию

Блогер требует гарантий

В окружении Пугачевой рассказали о роли Галкина* в бегстве певицы из России

Та следовала не своему решению, уверяет музыкант

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей