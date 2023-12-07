Прогноз погоды на январь сильно удивит россиян: предупреждение синоптиков

Специалисты предсказывают погодные кульбиты

Декабрь этого года может стать одним из самых холодных в истории метеонаблюдений для большинства регионов. Синоптики прогнозируют сильные морозы – до минус 50 градусов.

Например, до 10 декабря серьезные похолодания будут фиксироваться в Центральной России и на Северо-Западе. Там температура упадет до минус 25 градусов. В НАО, республике Коми и Архангельской области предсказывают морозы до минус 35 градусов.

На Дальнем Востоке, в Сибире и Урале столбик термометра может опуститься до минус 40 градусов, но холоднее всего будет якутским жителям, которых ждут морозы в минус 55 градусов. Уже сейчас порядка 60% территорий страны находится в области аномального мороза, сообщает Радио 1.

При этом синоптики говорят, что насколько резко придут морозы, настолько стремительно они и уйдут. Неожиданного погодного кульбита стоит ждать в Новый год, когда обильные снегопады могут смениться на проливные дожди. Тем не менее, существует вероятность, что в Москве в главную ночь года будет лежать снег, сообщает телеканал "360".

Сильно удивит россиян и январь. Синоптики предупреждают, что в последние дни декабря температура воздуха может начать стремительно прогреваться. Из-за этого в первые дни 2024-го года столбики термометра поднимутся выше климатической нормы на 6-8 градусов. Это может сохраниться вплоть до 17 января.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом погоды на неделю до 10 декабря.