Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Людей предупредили о гололедице

В пятницу, 8 декабря, столичный регион ждет облачная погода с периодическими прояснениями. Как сообщили в Гидрометцентре России, в некоторых районах возможен небольшой снег, но в целом день будет небогат осадками.

Температура воздуха будет колебаться от -13 до -15 градусов, по Подмосковью позможны холода до -18 градусов. Атмосферное давление будет в норме.

Жителей Москвы также предупредили о возможном гололеде и ветре 3-5 м/с, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Гидрометцентр России
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