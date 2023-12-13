Несколько регионов России предупредили об аномальном холоде

Чего ждать от погоды с 13 по 17 декабря

До конца недели непогода ожидается в некоторых российских субъектах. Об этом предупреждает руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сразу несколько регионов России ждут аномальные заморозки.

К примеру, сильно похолодает в Костромской и Вологодской областях. Там ожидается до -17 градусов. Холоднее будет в Мурманской области и Приволжском федеральном округе, где столбик термометра может опуститься до 24 градусов. В Башкортостане и вовсе ожидается мороз до -42 градусов.

Как рассказал синоптик, опасная погода будет и в Центральном федеральном округе. В большинстве регионов ожидаются снег, метель, снежные заносы.

"15 декабря эти явления будут уже в большинстве регионов ЦФО", – рассказал Вильфанд.

Холодно будет на Урале, в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях – температура может опуститься до -33 градусов по Цельсию.

Ранее непогода пришла в южные регионы России. Например, в Ростовской области небольшие морозы вместе с проливным ливнем привели к образованию мощной ледяной глазури. Из-за этого падали деревья и опоры ЛЭП. Как сообщает телеканал "360", в результате это привело к отсутствию горячего водоснабжения 60 тысяч дончан.

В таких ситуациях специалисты настоятельно не советуют отогревать машину кипятком, поскольку это может привести с серьезным повреждениям транспорта, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".