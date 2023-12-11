Как выжить в морозы: сибиряки записали инструкцию

Как выжить в морозы: сибиряки записали инструкцию
Фото: unsplash.com
Важно придерживаться этих простых правил

Синоптики утверждают, что декабрь будет месяцем аномальных морозов по всей стране. Лишь несколько регионов не столкнутся с серьезным похолоданием. Привыкать к такой погоде не стоит сибирякам, они инструкцией, как выжить в морозы.

В первую очередь они советуют надевать зимнюю обувь и одежду хотя бы на размер больше – так будет возможность сильнее утеплить все в случае необходимости. Одеваться тоже следует по определенному принципу: сначала идет термобелье, затем теплый и вентилируемый слой, а закрываем все непродуваемым комплектом.

На дороге с собой лучше всегда запасную канистру с топливом, запаску, масло и антифриз. Обязательно в багажнике должен быть припрятан аварийный набор – предметы, благодаря которым получится продержаться в машине в ожидании помощи.

Никогда нельзя выходить из дома без перчаток, шарфа и варежек – поджидать на улице может что угодно, а эти предметы могут спасти от переохлаждения.

Ранее "Утро.ру" делилось простым способом утеплить зимнюю обувь.

Источник: Утро.ру
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