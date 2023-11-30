Простой народный способ: обувь не будет скользить по льду зимой

Простой народный способ: обувь не будет скользить по льду зимой
Stefan Obermeier/www.globallookpress.com
Предки все придумали за вас

Пришла зима, а значит, неминуемы падения на улицах из-за гололедиц. Частая причина – скользящая обувь. Поэтому нужно озаботиться выбором правильной обуви с наименьшим трением – либо найти нехитрый способ справиться подручными средствами.

Лучший материал для того, чтобы не скользить по зиме - термоэластопласт. А вот полиуретан будет скользить уже в десять градусов ниже нуля.

Один из проверенных народных способов – крупнозернистая наждачная бумага. Ее нужно натянуть на подошву. Используются и куски старого резинового коврика, который используют в качестве бюджетного варианта в прихожих.

Существуют и иные рекомендации – создание "зубастого" рельефа для абсолютного отсутствия трения. Но здесь нужно проверить толщину подошвы, чтобы не обеспечить себе серьезную травму.

Источник: Oka.fm ✓ Надежный источник

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