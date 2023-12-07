Ноги всегда будут в тепле: этот народный способ спасет от самых лютых морозов

Ноги всегда будут в тепле: этот народный способ спасет от самых лютых морозов
Фото: unsplash.com
Найден способ не заморозить ноги даже когда на улице сильный "минус"

Наступил декабрь и с ним, соответствегно, сильные морозы. Далеко не у всех обувь сама по себе теплая настолько, чтобы не беспокоиться о прогулке по холодку или долгому стоянию на улице. Но опытные эксперты придумали простейшее средство, которое спасет от замерзания ног даже в -30 градусов.

Что приходит в голову при виде пустого пакета из-под сока? Правильно, это мусор и его надо выбросить. Однако не спешите, опустошив пакет, выбрасывать полезную вещь. Да-да, пустой коробке от сока можно найти великолепное применение. Нашлись ушлые специалисты, которые придумали, как использовать этот, казалось бы, мусор.

Синоптики обещают, что зима 2023-2024 будет едва ли не самой морозной за последние годы, поэтому первое, что необходимо сделать, это утеплить обувь. Теплые носки – конечно, неплохой вариант, но они не спасут от контакта с ледяной землей. И вот тут пригодится не выброшенный вовремя пустой пакет из-под выпитого вкусного сока. Его нужно разрезать, вскрыть коробку и промыть ее. Высушив, обводим по ноге, а затем вырезаем две стельки.

Дальше нужно вытащить обычные, уже имеющиеся в обуви, стельки и вставить те, что вырезали из коробки, не забыв при этом положить их фольгированным краем вверх. После этого поверх положить обычные стельки.

То, что получится в итоге, поразит даже самого мерзлявого человека: ледяная земля больше не будет морозить ноги и на улице станет гораздо комфортнее.

Ранее мы писали, как избавиться от неприятного запаха в обуви.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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