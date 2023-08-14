Чтобы обувь всегда оставалась чистой: советы по уходу

Есть хитрый способ

Часто обувь хорошо выглядит только поначалу, когда ее покупаешь и носишь первое время. Потом при ежедневном уходе обувь теряет свой блеск и уже далека от идеала. Оказывается, все дело бывает в неправильном уходе.

Специалисты по чистке и ремонту обуви раскрыли способы сохранить ботинки, туфли и сапоги чистыми надолго. Оказывается, при чистке ботинок или туфель стоит отказаться от использования химических веществ.

Кроме того, следует чистить обувь вовремя и не доводить ее до непотребного состояния. Важна предварительная обработка обуви перед выходом на улицу, в том числе водоотталкивающая. Это предотвратит налипание грязи и потерю формы.

Не пренебрегайте своевременным ремонтом обуви. Если обувь еще может послужить, ее лучше отремонтировать, чем выбросить. Это стоит дешевле, а результат будет практичнее.

Кожаную и текстильную обувь следует чистить при помощи мягкой щетки или сухой тряпки. При чистке замшевой обуви используйте щетку с мягкой щетиной, резинового или велюрового ластика. Замшу чистят в одном направлении ворса, а затем обрабатывают водоотталкивающим средством.

Не менее важно при использовании обуви ее хранение. Хранить обувь следует в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и источников тепла, таких как батареи и обогреватели. В противном случае обувь может деформироваться.

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