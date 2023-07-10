Дешевое средство: раскрыт способ очистки контейнеров от застарелой грязи

Дешевое средство: раскрыт способ очистки контейнеров от застарелой грязи
Фото: unsplash.com
Увиденный эффект удивит

Пластиковый контейнер – довольно нужная вещь в быту. И, нельзя не заметить, что качественная тара для еды стоит недешево. Поэтому особенно обидно, когда еще совсем новенькая емкость желтеет, покрывается налетом или пропитывается запахом. Однако не стоит спешить выбрасывать контейнер, ведь его можно спасти. 

Для этого вам не потребуются какие-то специальные чистящие средства. Способ очистки пластика дешевый, а ингредиенты для его приготовления есть, пожалуй, у каждой хозяйки. Для возвращения емкости прежнего вида вам необходимо приготовить пасту из соды, воды и лимонной кислоты. Смешать их нужно в равных пропорциях. 

Когда средство будет готово, им нужно обильно смазать стенки контейнера изнутри. На крышку, кстати, тоже нужно нанести полученную пасту. Далее тару необходимо оставить на 15 минут – этого времени обычно достаточно для того, чтобы средство дало эффект. После останется лишь помыть емкость под теплой водой, и вы увидите разницу. 

Есть еще пара действенных способов в борьбе с застарелой грязью – это зубной порошок, толченый мел и перекись водорода. Они также справляются с налетом и запахом. Правда, в их случае контейнер придется чистить несколько раз, чтобы добиться эффекта.

Источник: RemotKit ✓ Надежный источник
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