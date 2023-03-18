Как надолго сохранить постельно белье чистым: три главных правила

Поможет правильный регулярный уход

Постельно белье можно менять реже, если соблюдать несколько особых ритуалов. Благодаря им постель будет чистой более долгий срок, что избавит от необходимости перестирывать все каждую неделю. Всего нужно следовать трем правилам.

Первое – не заправлять кровать сразу после пробуждения. Сперва она должна проветриться хотя бы полчаса. Это поможет избавиться от размножения пылевых клещей. Наволочки можно менять реже – два раза в неделю.

Второе – стирку нужно осуществлять на 60 °C, используя хорошие моющие средства. Такой режим поможет уничтожить микробов, которые живут в грязном постельном белье.

Третье – важно использовать дополнительное защитное постельное белье. К примеру, наматрасники и наволочки. Они помогут защитить подушки и матрас от загрязнений и продлить их срок службы. При этом остальные изделия тоже нужно стирать хотя бы раз в год.