Как надолго сохранить постельно белье чистым: три главных правила

Как надолго сохранить постельно белье чистым: три главных правила
Фото: unsplash.com
Поможет правильный регулярный уход

Постельно белье можно менять реже, если соблюдать несколько особых ритуалов. Благодаря им постель будет чистой более долгий срок, что избавит от необходимости перестирывать все каждую неделю. Всего нужно следовать трем правилам.

Первое – не заправлять кровать сразу после пробуждения. Сперва она должна проветриться хотя бы полчаса. Это поможет избавиться от размножения пылевых клещей. Наволочки можно менять реже – два раза в неделю.

Второе – стирку нужно осуществлять на 60 °C, используя хорошие моющие средства. Такой режим поможет уничтожить микробов, которые живут в грязном постельном белье.

Третье – важно использовать дополнительное защитное постельное белье. К примеру, наматрасники и наволочки. Они помогут защитить подушки и матрас от загрязнений и продлить их срок службы. При этом остальные изделия тоже нужно стирать хотя бы раз в год.

новости партнеров

Встречу Путина и Си объяснили намерением завершить СВО

Лидеры обсудят новую договоренность

"Гении в обходе санкций": в Японии восхитились экономическому маневру России

В Токио указывают на неэффективность западных рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей