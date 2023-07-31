Допускают многие хозяйки: названы три главные ошибки во время стирки

Допускают многие хозяйки: названы три главные ошибки во время стирки
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стало известно, чего не стоит делать при использовании стиральной машины

Стирка белья и одежды – неотъемлемая гигиеническая процедура в жизни каждого человека. Сейчас этот процесс проходит намного проще и быстрее благодаря современной технике, а также большому разнообразию бытовой химии. Впрочем, даже в таких условиях наши вещи не застрахованы от потери качества и долговечности. Всему виной ошибки, которые многие хозяйки допускают в процессе стирки.

Канадский блогер Даг Ларсен рассказал в социальных сетях о распространенных оплошностях, которые часто совершаются во время использования стиральной машины. Создатель видеоролика отметил, что далеко не все знают о том, как правильно использовать капсулы для стирки, и кладут их прямо на вещи. По словам инфлюэнсера, в таком случае они растворяются не должным образом. Поэтому капсулы стоит класть не на одежду, а под нее.

Кроме того, блогер поделился, что многие люди неправильно подготавливают предметы гардероба к стирке. Некоторые складывают вещи в машинку как попало и не подозревают, что это может серьезно сказаться на их качестве. По словам Ларсена, перед процедурой всю одежду необходимо застегнуть на молнии и пуговицы и вывернуть на изнаночную сторону.

Также создатель видеоролика назвал третью ошибку, которую допускают многие люди. Блогер объяснил, что некоторые стирают вместе с предметами гардероба постельное белье и полотенца. Ларсен призвал пользователей этого не делать и объяснил, что такая стирка может испортить ткань.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Сети разгорелся нешуточный спор по поводу стирки. Одна из пользовательниц показала, как постирала обувь в посудомоечной машине, и нарвалась на критику.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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