Можно ли стирать тапочки в посудомойке: нешуточный спор разгорелся в Сети

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Блогер из TikTok опубликовала на своей странице видео с лайфхаком, посвященным легкому способу помыть обувь. Она положила в посудомойку свои домашние тапочки, вьетнамки и кроксы, а после запустила режим стирки. Посуды при этом внутри не было. Метод оказался эффективным – она извекла из машины чистую обувь, однако только вывела из себя многих пользователей, которые устроили в Сети нешуточный спор на тему.
Люди возмущаются тем, что женщина решила мыть такие грязные изделия в устройстве, предназначенном для предметов, используемых при употреблении пищи. По мнению многих, поступать так совершенно неправильно.
"Подобное не для меня", "Тапки в посудомоечной машине?! Нет!", – пишет народ в комментариях.
Некоторые, впрочем, этим брезговать не стали, заявив, что способ им понравился, ведь, в отличие от стиральной машины, он не повредит обуви.
Россия только выиграет от решения властей