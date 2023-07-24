Можно ли стирать тапочки в посудомойке: нешуточный спор разгорелся в Сети

Можно ли стирать тапочки в посудомойке: нешуточный спор разгорелся в Сети
Фото: freepik.com
Некоторые нашли способ довольно интересным

Блогер из TikTok опубликовала на своей странице видео с лайфхаком, посвященным легкому способу помыть обувь. Она положила в посудомойку свои домашние тапочки, вьетнамки и кроксы, а после запустила режим стирки. Посуды при этом внутри не было. Метод оказался эффективным – она извекла из машины чистую обувь, однако только вывела из себя многих пользователей, которые устроили в Сети нешуточный спор на тему.

Люди возмущаются тем, что женщина решила мыть такие грязные изделия в устройстве, предназначенном для предметов, используемых при употреблении пищи. По мнению многих, поступать так совершенно неправильно. 

"Подобное не для меня", "Тапки в посудомоечной машине?! Нет!", – пишет народ в комментариях.

Некоторые, впрочем, этим брезговать не стали, заявив, что способ им понравился, ведь, в отличие от стиральной машины, он не повредит обуви.

Источник: TikTok
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