Грязь будет отлетать от обуви две недели: хитрость займет пять минут

Один простой ингредиент защитит поверхность от загрязнений

Осенний период знаменит частыми периодами непогоды. Дожди бывают регулярно, а земля из-за более низкой температуры сохнет медленнее, чем летом. В итоге грязь долгое время остается на улицах и портит внешнее состояние ботинок.

Однако есть простая и действенная хитрость, которая позволит защитить обувь осенью от неблагоприятных последствий. Грязь будет буквально отлетать от поверхности в течение примерно двух недель, в зависимости от интенсивности носки. Для этого понадобится только один ингредиент и всего пять минут времени.

Как защитить обувь от грязи осенью

1. Отмываем начисто ботинки. Можно делать это с использованием мыла – эффект будет лучше.

2. Затем насухо протираем обувь, чтобы на ней не оставалось водных капель.

3. Берем ватный диск, смачиваем его в растительном масле и смазываем поверхность ботинок. Сильно втирать не нужно.

В итоге на них образуется защитная пленка, которая не будет задерживать на себе загрязения, и обувь дольше останется чистой в осенний период.

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