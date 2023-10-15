Почему нельзя стирать при температуре 30-40 градусов

Почему нельзя стирать при температуре 30-40 градусов
Фото: pixabay.com
Эту ошибку допускают многие хозяйки

Стиральная машина давно стала незаменимым атрибутом в домашних делах. Сегодня на рынке представлены модели по самым разным ценам и совершенно разным функционалом.

Как правило, режимы стиральной машины определяются в зависимости от типа ткани. Техника позволяет произвести стирку при различных температурах. А многие хозяйки наивно полагают, что 30-40 градусов являются универсальным вариантом.

Однако это распространенная ошибка, которая может испортить вещи. Специалисты призывают изучать ярлыки и подбирать конкретные варианты для конкретных типов одежды.

К примеру, для деликатных тканей температура 30-40 градусов является довольно высокой. Для полотенец и постеленного белья, наоборот, стиральную машину лучше запрограммировать на еще более высокую температуру, чтобы эффективнее провести дезинфекцию.

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Источник: БелНовости ✓ Надежный источник
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