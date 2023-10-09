Простое аптечное средство сделает ванну идеально чистой

Простое аптечное средство сделает ванну идеально чистой
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Чтобы до блеска вычистить поверхности в квартире, необходимо смешать мыло с этим копеечным средством из аптеки

Уборка – часто скучное и неприятное действо, которым откровенно не любят заниматься хозяйки. Одна из причин нелюбви к наведению порядка в том, что порой нет никакой гарантии, что удастся отмыть начисто поверхности в кухне и ванной – самых легко загрязняемых уголках дома.

Но есть простой, действенный и недорогой метод, который поможет до зеркального блеска вычистить кухонную раковину, ванну или унитаз. Состав, который рекомендуют эксперты, действительно элементарный, но чрезвычайно эффективный. А главное – легко и быстро приготавливается из самых элементарных ингредиентов прямо в домашних условиях.

Итак, хозяюшки, записывайте: на терке измельчаем средних размеров брусок хозяйственного мыла, добавляем туда чайную ложку пищевой соды и… внимание! Пять капель нашатыря! Всю эту смесь разводим водой до кашеобразного состояния и губкой наносим на загрязненную поверхность.

Продолжительность воздействия определяйте сами в зависимости от степени загрязнения. При сильной степени оставьте состав на два-три часа, потом смойте его теплой водой.

Ранее мы писали о том, как избавить полотенца от неприятного запаха.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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