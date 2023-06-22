Пыли не будет неделю: хитрый лайфхак поможет хозяйкам в уборке

Нужно всего два доступных средства

Если вам уже надоела постоянная пыль в доме, то существует способ, который позволит подольше сделать поверхности чистыми. Для этого нужно использовать кондиционер для волос и антистатик для одежды. Рецептом делится "Утро.ру".

Сперва нужно взять 200 мл воды, ее можно немного нагреть для лучше растрорения средств. Затем в нее добавляют немного кондиционера с силиконом – не больше чайной ложки, и все перемешивают. В конце следует напшикать в раствор антистатика примерно 6-8 раз, и все помешать еще раз.

После полученное средство добавить в пулевилизатор и пройтись с тряпкой по чистым поверхностям. В итоге пыль на них не появится как минимум неделю.