Как тратить на уборку в выходные всего час: раскрыт секрет

Поддерживать чистоту придется ежедневно

Убрка в доме может занимать много времени, особенно на выходных, когда не приходится работать. Однако опытные домохозяйки давно придумали способ уделять этому всего час. Британка Линси Кромби утверждает, что для этого потребуется максимум 15 минут ежедневно.

По ее словам, на уборку пылесосом требуется от силы минут пять. Сперва можно уделить внимание полам в комнатах, которые сильнее подвергаются загрязнению: кухня, прихожая, зал. Женщина советует ставить таймер, чтобы слишком не затягивать с процессом.

Затем она советует помыть сантехнику. К примеру, залить все моющим средством и заняться другими делами. Спустя несколько минут все можно будет спокойно протереть сухой тряпкой.

Далее можно выбрать более приоритетные дела: помыть полы, разобрать холодильник или протереть пыль. Также она утверждает, что важно делать все с выключенными телевизором или музыкой, чтобы не отвлекаться на лишние раздражители.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем опытные хозяйки жарят мыло на сковородке.