Почему стиральную машину нельзя запускать два раза подряд

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку

Сегодня сложно представить себе, что когда-то женщинам приходилось вручную стирать одежду. Такие манипуляции самым худшим образом сказывались на внешнем виде рук и занимали огромное количество времени. К счастью, сегодня об этом практически не вспоминают, так как не самую приятную обязанность по очистке одежды от грязи взяли на себя стиральные машинки. При этом эксперты предостерегают женщин от слишком безответственного использования сложной бытовой техники.



Как известно, часто дома скапливается огромное количество грязной одежды. Женщины любят устраивать день стирки и за несколько циклов стараются перестирать все грязные вещи. Это удобно, так как вещи можно одновременно просушить и не растягивать это удовольствие на несколько дней.



Однако слишком активная работа стиральной машинки может привести к ее поломке. Специалисты не советуют включать стиралку два раза подряд. Дело в том, что это может привести к сильному перегреву двигателя и поломкам других важных элементов техники.



Для того чтобы стиральная машинка прослужила долгие годы, нужно делать перерыв между циклами стирки хотя бы на 20 минут. При этом лучше всего прекращать ее работу на два-три часа. Тогда стиральная машинка прослужит верой и правдой до 15 лет, а то и дольше.

