Несчастья и беды: какие три вещи нельзя выбрасывать из дома

Лучше изучить этот вопрос перед генеральной уборкой

За годы жизни в квартире или доме накапливается очень много вещей. И обязательно наступит момент, когда в голову придет мысль о том, что пора избавиться от ненужного. Однако далеко не все предметы можно выбрасывать, ведь прощание с ними может принести в жизнь беды и несчастья.

Перья

Некоторые люди верят в то, что перья являются даром от природы и символом удачи. Как же тогда рука поднимется от них избавиться? Отправив их в мусорное ведро, вы можете отпугнуть счастье. К тому же, существует поверье о том, что перья олицетворяют духовные сущности. И, выбросив их, можно нарушить гармонию с окружающим миром. Так что, лучше найдите для них применение. Например, сделайте из перьев поделку.

Часы

Избавляться от них тоже не стоит. Дело в том, что часы ассоциируются со счетом времени. И, лишившись этого важного символа, вы можете привлечь смерть. Если часы старые и уже не работают, лучше найдите способ вернуть их к жизни.

Подарки

Знаки внимания – это всегда приятно. Однако со временем их в доме становится слишком много. Прежде чем отправлять их в мусорное ведро, задумайтесь, насколько дорог вам даритель. Ведь, выбросив его презент, вы можете навлечь ссору с этим человеком и, как следствие, разрушение связей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что не нужно спешить избавляться от потерявшего мягкость полотенца, ведь подручными средствами его можно спасти.