Неприятный запах обуви уйдет моментально: вот три секрета

Эти средства наверняка найдутся у вас дома

Случается так, что даже дорогостоящая обувь при длительном и регулярном ношении начинает издавать запах. Согласитесь, что приятного мало: от этого, в свою очередь, страдают носки, колготки и сами ноги, соприкасающиеся с этой обувью.

Самым простым выходом может стать элементарная стирка – в стиральной машине либо вручную с использованием моющих средств, порошков и других синтетических составляющих. Однако не всякую обувь можно постирать: названный способ скорее универсален для кроссовок и прочих изделий из мягкой ткани. А если дело касается туфель, ботинок или сапог, то пригодятся следующие три способа.

Столовый уксус. Берем средство, любую тряпку, обильно смачиваем последнюю и тщательно протираем ею обувь изнутри, не пропуская ни единого участка. После отправляем обувь на сушку – в какое-нибудь теплое сухое место. Если проводить процедуру пару раз в неделю, о неприятном запахе можно будет забыть навсегда.

Для этих же целей подойдет 96-процентный спирт. Действия аналогичные: смачиваем спиртом любую материю и идеально протираем все внутри. Потом обувь сушим.

Аптечный раствор перекиси водорода – также прекрасное решение в борьбе с неприятным запахом. Делаем все то же самое, что и в советах выше.

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