Солевые реагенты "съедают" обувь: ученые назвали способ защиты

Сапоги больше не придется выбрасывать в мусорку

С наступлением зимы на российских дорогах начинается активное использование реагентов, предотвращающих образование льда и предупреждающих аварии. Однако эти смеси, в первую очередь, поваренная соль с песком, несмотря на свою эффективность, приносят неудобства. Они разъедают лапы животных, оставляют неприглядные разводы на обуви и могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

Специалисты российских исследовательских учреждений делятся методами защиты от этих зимних проблем. По словам Андрея Старостина из Пермского Политеха, основной причиной бедствия для обуви является соль, которая проникает внутрь волокон, вызывая их разрушение и деформацию. Белые полосы на обуви становятся первым сигналом о проблеме, и в этом случае рекомендуется использовать силиконовые кремы с воском и водоотталкивающие спреи для обработки обуви после каждой прогулки, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Для защиты лап питомцев Наталья Старцева из Пермского института советует использовать специальные защитные кремы или аэрозоли, которые следует наносить на подушечки лап перед выходом на улицу. После прогулки необходимо внимательно осмотреть лапы животного, чтобы своевременно выявить трещины и язвы, которые могут быть обработаны мазью "Биосептин".

Люди, находящиеся вблизи автомобильных трасс, подвергаются повышенному риску вдыхания снежной пыли, пропитанной реагентами. Это может негативно сказаться на дыхательных путях и глазах. Поэтому специалисты рекомендуют использовать шарф для прикрытия рта и носа, а также надевать перчатки при игре в снегу. Эти простые меры помогут предотвратить случайное вдыхание вредных веществ и защитить здоровье в зимний период.

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