В Москве побит 100-летний рекорд по размеру снежного покрова

В столице бушует циклон "Ваня"

В Московской области из-за снегопада выпала треть декабрьской нормы осадков. Всему виной циклон "Ваня", который пришел с территории Балкан. 

Синоптики утверждают, что в четверг в Москве был зафиксирован снежный покров в 32 сантиметра, а за утро пятницы он вырос еще на 15 сантиметров. По словам специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, такого не было с 1919 года, сообщает RT

Снег будет идти в столичном регионе и в субботу. Людям, которые планируют вылет из московских аэропортов, посоветовали выезжать из дома заблаговременно, чтобы не опоздать на рейс из-за непогоды, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: RT

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