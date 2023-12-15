В Москве побит 100-летний рекорд по размеру снежного покрова

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В Московской области из-за снегопада выпала треть декабрьской нормы осадков. Всему виной циклон "Ваня", который пришел с территории Балкан.
Синоптики утверждают, что в четверг в Москве был зафиксирован снежный покров в 32 сантиметра, а за утро пятницы он вырос еще на 15 сантиметров. По словам специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, такого не было с 1919 года, сообщает RT.
Снег будет идти в столичном регионе и в субботу. Людям, которые планируют вылет из московских аэропортов, посоветовали выезжать из дома заблаговременно, чтобы не опоздать на рейс из-за непогоды, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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