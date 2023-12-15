В Москве побит 100-летний рекорд по размеру снежного покрова

В столице бушует циклон "Ваня"

В Московской области из-за снегопада выпала треть декабрьской нормы осадков. Всему виной циклон "Ваня", который пришел с территории Балкан.

Синоптики утверждают, что в четверг в Москве был зафиксирован снежный покров в 32 сантиметра, а за утро пятницы он вырос еще на 15 сантиметров. По словам специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, такого не было с 1919 года, сообщает RT.

Снег будет идти в столичном регионе и в субботу. Людям, которые планируют вылет из московских аэропортов, посоветовали выезжать из дома заблаговременно, чтобы не опоздать на рейс из-за непогоды, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".