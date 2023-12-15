Погода на Новый год: синоптики заявили о небывалой аномалии

Погода на Новый год: синоптики заявили о небывалой аномалии
Фото: www.unsplash.com
Природа преподнесет россиянам сюрприз

Чуть больше двух недель осталось до главного торжества – Нового 2024 года Зеленого дракона. Жители нашей страны всегда с особым нетерпением ждут праздничную ночь, которая обещает принести позитивные перемены в жизнь и подводит итоги уходящего года. Судя по прогнозам синоптиков, в этом году стихия решила преподнести россиянам "подарок" к празднику.

По данным, которые сейчас есть в распоряжении профильных экспертов, Новый год будет очень снежным. Во многих городах России улицы будут утопать в сугробах. Если для северных регионов такая погода привычна, то для Москвы активные снегопады в конце декабря – явная аномалия.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра нашей страны Роман Вильфанд, новогоднюю ночь Златоглавая встретит с сугробами рекордной высоты. Снежные завалы будут доходить до полуметра.

"Такое редко бывает даже в конце зимы, когда накапливается снег, выпавший в декабре, январе, феврале", – отметил опытный эксперт.

Такая же ситуация сложилась и в Северной столице. Там улицы завалены снегом. Судя по прогнозу погоды, он явно не успеет растаять к концу декабря. Так что петербуржцев ждет очень снежный Новый год.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему важно надевать перчатки в гололед.

Источник: Мsk1.ru ✓ Надежный источник
По теме

Вернувшуюся в Россию Пугачеву задержали пограничники

Артистке устроили допрос

Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов

Знаменитость давно не скрывает своих взглядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей