Погода на Новый год: синоптики заявили о небывалой аномалии

Природа преподнесет россиянам сюрприз

Чуть больше двух недель осталось до главного торжества – Нового 2024 года Зеленого дракона. Жители нашей страны всегда с особым нетерпением ждут праздничную ночь, которая обещает принести позитивные перемены в жизнь и подводит итоги уходящего года. Судя по прогнозам синоптиков, в этом году стихия решила преподнести россиянам "подарок" к празднику.



По данным, которые сейчас есть в распоряжении профильных экспертов, Новый год будет очень снежным. Во многих городах России улицы будут утопать в сугробах. Если для северных регионов такая погода привычна, то для Москвы активные снегопады в конце декабря – явная аномалия.



Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра нашей страны Роман Вильфанд, новогоднюю ночь Златоглавая встретит с сугробами рекордной высоты. Снежные завалы будут доходить до полуметра.

"Такое редко бывает даже в конце зимы, когда накапливается снег, выпавший в декабре, январе, феврале", – отметил опытный эксперт.

Такая же ситуация сложилась и в Северной столице. Там улицы завалены снегом. Судя по прогнозу погоды, он явно не успеет растаять к концу декабря. Так что петербуржцев ждет очень снежный Новый год.



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