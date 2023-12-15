Коммунальные службы Москвы продолжают масштабную работу по устранению последствий снегопада

За сутки в столице выпало более 50% месячной нормы осадков

Уборка снега в Москве ведется непрерывно. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Москвы в пятницу, 15 декабря.

С вечера 14 декабря, когда на Москву обрушился циклон "Ваня" с обильным снегопадом, высота свежевыпавшего слоя снега достигла в некоторых районах столицы 18-23 см. В соответствии с погодными условиями ведутся масштабные уборочные работы. Так, с 21:00 четверга до 15:00 пятницы четыре раза было проведено "сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой".

"Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам",

– сообщается в телеграм-канале департамента. Подчеркивается, что снегоуборочная и погрузочная техника работает повсеместно. Снег вывозится как с дорог и улиц, так и из дворов. Это может доставлять неудобство автомобилистам, но их просят отнестись к ситуации с пониманием.

Пока светло, коммунальщики спешат также очистить от снега и наледи скатные крыши и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огораживаются, поэтому пешеходам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения, это может быть опасно.

Ранее сообщалось, что такого снегопада в Москве не было более ста лет.