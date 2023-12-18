Жителей Москвы предупредили о потеплении

Температура воздуха может подняться до +4 градусов

После морозов, гололеда и снегопада Московскую область ждет плюсовая температура. Жителей столицы предупредили о потеплении до + 4 градусов на неделе с 18 по 24 декабря.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на прогноз специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в понедельник Москву придет циклон с влажным и теплым воздухом. Возможно сохранение гололеда, небо будет пасмурным. Показатели столбика термометра будут варьироваться от +1 до +3 градусов. Похожая погода сохранится и во вторник, но 19 декабря возможен дождь.

Синоптики утверждают, что вся неделя будет оттепельно-сырой, из-за чего снежные сугробы в Московской области потают, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В регионах на прошлой неделе были проблемы с уборкой снега. Например, как сообщало "Радио 1", недовольные жители Воронежа даже написали на сугробах фамилию своего градоначальника. 

Источник: Telegram

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