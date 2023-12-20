Готовьтесь к морозам: пик потепления в стране заканчивается

В выходные ожидается снегопад в Московском регионе

Тепло, которое пришло в европейскую часть России, скоро закончится. Об этом предупреждает синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в ближайшее время температура воздуха в районе + 4 градусов канет в прошлое. Уже с 21 декабря в Московском регионе столбик термометра начнет опускаться ниже нуля, сообщает RT. В етверг также ожидается небольшой снегопад.

В среду, 20 декабря, возможны мокрые осадки и гололед, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Температура будет колебаться от -1 до + 4 градусов.

В выходные похолодать может до – 6 градусов. В субботу тоже ожидается снегопад, передает женский журнал "Клео.ру"

Источник: RT

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