Перед Новым годом всю Россию настигнет погодная аномалия

О спокойной зиме можно забыть

Большая часть российских регионов в предновогодние дни ожидает погодная аномалия: температура будет выше нормы в Сибири на 8 градусов выше зафиксированных за последние годы. А на Урале и в Поволжье – на 4 градуса, указал синоптик Анатолий Цыганков.

Погодная аномалия ожидается на большей части страны. Как указал Цыганков, на следующей неделе в столичном регионе ожидается температура порядка 4 градусов ниже нуля. В других регионах она будет доходить и до -12.

Самые сильные морозы ожидаются в Якутии со значениями до -40 градусов. При этом на юге страны ожидается значительный "плюс" – до 8 градусов выше нулевой отметки.

В Сочи действует штормовое предупреждение. За 23 декабря на подлете к курорту развернули 19 самолетов из-за сильнейшего ветра и дождя. До 25 числа ожидаются ливни с горными снегопадами, ветер до 20 метров в секунду, а также выходы рек с берегов.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", накрывшая Москву снежная стихия оказалась одной из наиболее сильных с 1940-х годов. Показатель текущего года по высоте снежного покрова превысил рекорд 1941-го: в МГУ, самой снежной территории Москвы, выпало 49 сантиметров снега против 39 см, которые зафиксировали 82 года назад.