Озвучен прогноз погоды на вторник 26 декабря в Московской области

Жителей региона предупредили о мокром снеге

Во вторник, 26 декабря, в Подмосковье и столице днем температура воздуха будет колебаться от +2 до -3 градусов Цельсию. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В столичном регионе, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", ожидается облачность, возможны осадки в виде мокрого снега.

Прогноз подтвердил и синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в первой половине дня погода в Москве будет более теплой, но в течение остального времени может похолодать. Не исключено, что это приведет к образованию гололеда, указывает телеканал "360".

Ранее синоптики рассказали, что на Новый год в Центральной России погода будет мягкой, слякоти не ожидается. Но для полноценных зимних гуляний и катания на санках возможности не будет из-за теплой температуры воздуха, сообщает "Радио 1". 

Источник: Гидрометцентр России

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