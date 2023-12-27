Погода в конце года удивит: жители 11 регионов получили предупреждение

Ожидаются аномальные заморозки

К 31 декабря столбик термометра в некоторых регионах России может упасть до аномальных значений. Синоптики предупреждают, что до конца года похолодает в 11 регионах страны.

Погода в завершении 2023 года удивит жителей Архангельской, Амурской, Вологодской областей, Камчатки и Якутии. Там морозы могут достичь -25 градусов, и эта тенденция сохранится до 1 января.

Аномально холодная погода накроет и Дальний Восток. Например, жителей Якутии с 27 по 31 декабря ждут заморозки до -51 градуса. Столбик термометра в Магадане опустится до -47 градусов, аналогичные заморозки ждут и жителей Чукотки.

Чуть теплее будет в Хабаровском крае и Амурской области – температура будет колебаться в районе -44-41 градусов. На Сахалине ожидаются холода до -27, а на Камчатке до -36, указывает телеканал "360".

Россиян предупреждают, что при таких погодных условиях встречать Новый год лучше у себя дома и не выходить на улицу, чтобы избежать обморожения.

Ранее интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщало, что в Московской области в среду 27 декабря ожидается небольшой снег.