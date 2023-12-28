Комфортно не будет: россиян напугали прогнозом погоды после Нового года

Рассчитывать на приятный январь не приходится

Совсем скоро жители нашей страны уйдут на традиционные длинные новогодние выходные. Для большинства россиян этот период – возможность провести время с родными и близкими. Однако, судя по всему, рассчитывать на длительные прогулки под открытым небом не приходится.



Так, известный российский синоптик Роман Вильфанд рассказал, что после Нового года в некоторых регионах нашей необъятной страны начнутся сильные похолодания. Например, в российской столице в самом начале января ударят морозы до минус 25 градусов. В целом, январь в нашей стране обещает быть очень снежным. Так что о комфортном нахождении на улице придется забыть.



При этом последние дни перед Новым годом порадуют москвичей терпимыми морозами и небольшим снегом, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Впрочем, для любителей погулять на улице погодные аномалии – не помеха. Главное потеплее одеться. К слову, раннее "Утро.ру" рассказывало, зачем в гололед обязательно нужно надевать перчатки.

