Жителей Подмосковья ждут гололедица и морозы

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На новогодних праздниках во многих регионах нашей страны ударили сильные морозы. Аномально холодная погода установилась в Московском регионе. Сегодня, 5 января, жителей Подмосковья ждут новые погодные испытания.
Так, согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься до отметки в -21 градус. Разумеется, в таких суровых условиях сложно представить себе безоблачную прогулку по зимним улицам. Скорее всего, большинство людей останутся сидеть дома.
Кроме того, в пятницу жителей столичного региона ждет небольшой снег и гололедица, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В таких условиях нужно быть особенно внимательным за рулем автомобиля и переходя дорогу.
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