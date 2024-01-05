Жителей Подмосковья ждут гололедица и морозы

Погода продолжает проверять людей на прочность

На новогодних праздниках во многих регионах нашей страны ударили сильные морозы. Аномально холодная погода установилась в Московском регионе. Сегодня, 5 января, жителей Подмосковья ждут новые погодные испытания.



Так, согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься до отметки в -21 градус. Разумеется, в таких суровых условиях сложно представить себе безоблачную прогулку по зимним улицам. Скорее всего, большинство людей останутся сидеть дома.



Кроме того, в пятницу жителей столичного региона ждет небольшой снег и гололедица, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В таких условиях нужно быть особенно внимательным за рулем автомобиля и переходя дорогу.

